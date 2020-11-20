Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген Карта всех событий

Началось строительство дорог в поселке Мосрентген. Работы планируется завершить в 2022 году. Как рассказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, работы разобьют на два этапа, а современные дороги улучшат доступность поселка.

— В перспективе будет сформировано направление, альтернативное Калужскому шоссе, с выходом на строящуюся сегодня параллельную трассу Мамыри — Пенино — Шарапово, — отметил Владимир Жидкин.

Помимо этого, дорожную инфраструктуру сформируют в районе будущего ТПУ «Мамыри». Всего планируется построить и реконструировать свыше восьми километров улиц Мосрентгена.

— Первый этап работ уже стартовал, — сказал Жидкин. — В его рамках построят и реконструируют порядка трех километров дорог.

Так, магистральная улица пройдет от Институтского проезда до будущей дороги второго этапа. Также построят два выезда из застроенных жилых кварталов. После их ввода будут организованы новые маршруты общественного транспорта.

В рамках второго этапа будет построена дорога, которая войдет в поселок с дублера МКАД, в районе 43-го километра, и протянется в обход всего Троицкого лесопарка до улицы Адмирала Корнилова. С него через транспортную развязку будет организовано движение в направлении поселения Сосенского. Строители также сделают прямой выезд с новой дороги на Калужское шоссе.

После завершения строительства прилегающие территории благоустроят.

— Всего с момента присоединения к столице новых территорий в Троицком и Новомосковском округах построено свыше 230 километров дорог, — сказал Жидкин.

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