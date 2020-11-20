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Более 2,5 миллиона «квадратов» индивидуального жилья введено в ТиНАО за восемь лет
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Более 2,5 миллиона «квадратов» индивидуального жилья введено в ТиНАО за восемь лет

Василиса Чернявская 

Город

За восемь лет в Троицком и Новомосковском округах введено свыше 2,5 миллиона квадратных метров индивидуального жилья. Это чуть менее 20 процентов от всех объемов новостроек ТиНАО.

За год в среднем вводится не менее 300 тысяч «квадратов» ИЖС. Как рассказал глава Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, с начала года уже введено 333 тысячи квадратных метров индивидуального жилья.

— По итогам года перешагнем рубеж в 400 тысяч «квадратов», — отметил руководитель столичного ведомства.

По мнению Жидкина, индивидуальное жилье в ТиНАО пользуется достаточно высоким спросом. В среднем на лот в виде земельного участка претендуют 8-9 человек на городских аукционах.

— В нынешнем году город выставлял на торги по аренде под строительство индивидуального жилья в ТиНАО более сорока участков, — сообщил Жидкин.

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жильеТиНАОВладимир Жидкин
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