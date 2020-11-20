Столичный психолог рассказала, как стать хорошим собеседником

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Не получается правильно донести информацию до человека, меня не понимают и не слышат в коллективе. Есть ли какие-нибудь способы развить навыки общения? С такими запросами часто приходится сталкиваться психологам столичных семейных центров. Коммуникабельность, способность грамотно излагать свои мысли, умение слушать и слышать собеседника — важные качества для комфортной жизни. Специалист семейного центра «Западное Дегунино» Ольга Прокопенко рассказала, как овладеть навыками речевого этикета.

Каждый человек — уникальная личность

Самый надежный способ стать хорошим собеседником — искренне интересоваться успехами и неудачами других людей. Важно понимать, что ваш коллега обладает рядом уникальных качеств, присущих его личности. Ваши взгляды на одни и те же вещи могут существенно разниться, это нормально.

— Развивайте в себе эмпатийные навыки — умение прочувствовать эмоции собеседника. Разделите вместе радость и посочувствуйте горю. Основная задача состоит в том, чтобы другой человек осознал, что его переживания небезразличны, что он интересен и понят правильно, — советует Прокопенко.

Проявляйте эмоции

Не бойтесь улыбаться, когда вы счастливы, и плакать, если грустно. Ведь наши эмоции — один из способов невербального общения. Именно выражение чувств помогает нам полноценно передать собеседнику всю гамму того, что мы испытываем в душе.

— Не стоит бояться своих эмоций. Подарите вашему товарищу возможность понять вас, покажите ему, как глубоко вы прониклись его ситуацией и готовы его поддержать, — рассказывает специалист.

Слушать и слышать — разные понятия

В процессе беседы сосредоточьтесь на происходящем действии, поскольку собеседник доносит до вас важную для него информацию. Понимание сути его суждений поможет взаимодействию друг с другом.

— Отложите телефон и сфокусируйте свое внимание на человеке напротив. Его переполняют эмоции, поэтому крайне важно быть услышанным и понятым. Продемонстрируйте свое соучастие в проблеме, предложите помощь и поддержку, попробуйте вместе выработать стратегию выхода из ситуации, — отмечает специалист.

Уважайте чувства других людей

Общаясь с другими людьми, внимательно относитесь к своей реакции. То, что может показаться вам незначительной мелочью, для собеседника будет страшным горем. Это обусловлено тем, что каждый из нас по-своему реагирует на жизненные трудности. Ни в коем случае не высмеивайте своего товарища, ведь он ждет вашего понимания и сочувствия.

— Поставьте себя на место другого человека и попробуйте прочувствовать его эмоции и желания. Это поспособствует созданию доверительных отношений и улучшит качество вашего общения, — заключила Прокопенко.

Если вы понимаете, что не в состоянии самостоятельно справиться с возникшей проблемой, вы можете обратиться за консультацией в столичные семейные центры, где вам незамедлительно окажут профессиональную помощь.

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