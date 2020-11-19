Психологи рассказали, до какого возраста опасно давать детям гаджеты

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Педагог-психолог Елена Рагозина считает, что телефон, планшет, а также другие гаджеты не стоит давать детям до семи лет, так как увлечение изобретениями современности может привести к гаджетозависимости, сообщает «МИР 24».

Она рекомендовала детям до семи лет позволять дозированно смотреть телевизор, не разрешать играть в приставки и игры на телефонах, а первоклассникам не покупать дорогие модные смартфоны, а обойтись простыми моделями с кнопками.

Также психолог привела в пример одного из своих сложных пациентов.

— Я наблюдала мальчика двух с половиной лет с серьезной гаджетозависимостью. Причина — в родителях. Прежде чем поработать с ребенком, нужно поработать на эту тему с родителями, понять, откуда в детских руках появился телефон. Там был случай, когда ребенок 12 часов в день сидел в планшете... Потом мама сильно удивлялась, почему ребенок не общается с другими детьми... Три с половиной месяца пришлось лечить ребенка от гаджетозависимости, — сказала Рагозина.

Главный внештатный детский психиатр Департамента здравоохранения Москвы Анна Портнова считает, что родители должны очень четко контролировать, сколько времени ребенок проводит за гаджетом. В начальной школе общее время пребывания у экрана, включая телевизор, компьютер и телефон, не должно превышать 45–60 минут в день, передает NEWS.ru.

Ранее ФАН писало, что психолог, энерготерапевт Юлиана Миляева рекомендует родителям исключить перед сном активные игры, просмотр телевизора и гаджетов для быстрого засыпания детей, так как они действуют возбуждающе на несформированную нервную систему ребенка.

Источник: mir24.tv

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