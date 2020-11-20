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«В 40 жизнь только начинается»: Семенович показала видео, где она позирует в вызывающем платье
Фото: instagram.com/ann_semenovich

«В 40 жизнь только начинается»: Семенович показала видео, где она позирует в вызывающем платье

Вероника Кузьминова

Звезды

Актриса и экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович заявила, что в 40 лет жизнь только начинается. Свое высказывание звезда подкрепила кадрами с откровенным декольте.

В своем Instagram-аккаунте Семенович показала видео, как она позирует в вызывающем наряде. На актрисе надето платье, спущенное до плеч, и черные колготки в сетку.

— Возраст у каждого в голове, важна энергия, которую вы излучаете. А чтобы излучать искристую и молодую энергию, надо меньше слушать стереотипное мнение консервативных и скучных людей, верить в чудеса и любовь, — написала Семенович под видео.

Подписчики согласились с актрисой. Один из пользователей заявил, что слово «возраст» Семенович вообще не подходит.

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Анна Семеновичактрисавозраст
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