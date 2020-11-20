Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан умер от коронавируса

Фото: ТАСС / Егор Алеев

В пятницу, 20 ноября, ушел из жизни митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Ему было 73 года. О кончине сообщили в митрополии.

— Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался 20 ноября, — сказал РИА Новости собеседник агентства.

На сайте митрополии приводится уточнение: Феофан умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

В пресс-службе президента Республики Татарстан добавили, что глава региона Рустам Минниханов выражает глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой. Власти распорядились должным образом организовать и провести похороны митрополита.

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