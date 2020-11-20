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Ссора из-за маски в маршрутке Петербурга закончилась убийством пассажира
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ссора из-за маски в маршрутке Петербурга закончилась убийством пассажира

Виктория Федотова

Происшествия

В Сети появился ролик с моментом ссоры двух мужчин в маршрутке, снятый камерой видеонаблюдения. Конфликт произошел из-за маски: 53-летний мужчина спокойно попросил пассажиров без маски надеть средства индивидуальной защиты.

Сидящий рядом с женщиной пассажир агрессивно воспринимает просьбу и оскорбляет собеседника.

Видео: fontanka.ru

На кадрах видно, как просивший соблюдения правил мужчина дает оплеуху нарушителю, после чего тот перепрыгивает через сиденье и бежит за обидчиком.

По данным издания «Фонтанка», просивший пару воспользоваться СИЗ был найден мертвым, его убили ножом в спину. Подозреваемый 40-летний оренбуржец был задержан полицейскими, возбуждено дело об убийстве.

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