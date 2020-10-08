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Скандал пассажиров автобуса из-за масок в Химках попал на видео
Фото: Telegram-канал «Москва 24»

Скандал пассажиров автобуса из-за масок в Химках попал на видео

Виктория Федотова

Общество

Пассажиры одного из автобусов в Химках раскритиковали двух мужчин, которые ехали без масок, несмотря на указание правительства Москвы. Видео снял очевидец инцидента.

На кадрах видно, что за пожилую женщину заступились другие пассажиры. Та поругалась с молодыми мужчинами, которые сидели сзади нее без масок. Одна из бдительных пассажирок попросила водителя автобуса высадить мужчин, а женщина заявила, что готова позвонить в автобусное депо и сообщить о нарушении. Видео опубликовано на сайте «Москва 24».

За неделю в столице выявили 58 нарушений мер профилактики коронавируса.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в столичном метро мужчина напал на кашляющую женщину, у которой не было маски.

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