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Около 60 нарушений мер профилактики COVID-19 выявили в Москве за неделю
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Около 60 нарушений мер профилактики COVID-19 выявили в Москве за неделю

Юлия Ямпольская

Город

За неделю в столице выявили 58 нарушений мер профилактики коронавируса. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский рассказал, что было выявлено 35 нарушений в части социального дистанцирования и 23 нарушения масочного режима. Он уточнил, что сумма штрафа за несоблюдение требований может составлять от 30 до 300 тысяч рублей.

— По итогам проверок нарушения выявлены у 2674 организаций. Из них 1665 нарушений пришлось на заведения индустрии красоты, составлено 1243 протокола на общую сумму 73 миллиона рублей. В Роспотребнадзор для принятия дальнейших мер направлено 167 материалов о нарушении рекомендаций данного ведомства, — цитирует Овчинского агентство городских новостей «Москва».

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что москвичи не носят средств индивидуальной защиты и не пытаются снизить свою социальную активность. По ее словам, столичные бары, театры и рестораны переполнены людьми, и большая часть из них ходит без масок.

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госинспекция по недвижимостиМосквамасочный режим
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