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Магазины Подмосковья обязали предоставить клиентам возможность купить маски на месте
Фото: facebook.com / Администрация Солнечногорского района

Магазины Подмосковья обязали предоставить клиентам возможность купить маски на месте

Оксана Васильева

Общество

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин в ходе проверки одного из торговых центов области на соблюдение стандартов санитарной безопасности сообщил, что магазинам необходимо организовать возможность приобретения покупателями индивидуальных средств защиты на месте, передает «Радио 1».

Духин рассказал, что данное решение обусловлено тем, что областные торговые центры и объекты крупной розничной торговли посещает около 4 миллионов человек, поэтому владельцы данных предприятий обладают огромной возможностью культурного и осторожного влияния на посетителей, на то, чтобы люди надевали маски.

— Хороший магазин от плохого тем и отличается, что в нем всегда найдут правильные слова: напомнить покупателю о необходимости носить маску, — сказал Вячеслав Духин.

Он отметил, что персонал торговых центров должен использовать маски и перчатки, должна соблюдаться социальная дистанция. Кроме того, в магазинах должны быть установлены санитайзеры, а главное — чтобы избежать повторного закрытия торговых центров, нужно ответственно относиться к соблюдению всех требований безопасности и начинать это делать с себя, подчеркнул Духин.

Ранее ФАН писало, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей области (чтобы не пришлось вводить новые ограничения по коронавирусу) соблюдать масочный режим и личную гигиену, держать дистанцию с другими людьми.

— Нам не нужно закрытие предприятий, нам не нужно закрытие школ. Но, чтобы жить дальше нормальной жизнью, чтобы экономика не падала, а восстанавливалась, нужна строгость, — сказал губернатор.

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