Власти Москвы заявили о тотальном игнорировании горожанами масочного режима

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москвичи не носят средства индивидуальной защиты и не пытаются снизить свою социальную активность. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопроса социального развития Анастасия Ракова в среду, 7 октября.

— Несмотря на то, что у нас очень высокие цифры заболеваемости — мы не просто их не скрываем, мы публично везде об этом рассказываем, — несмотря на прошлой неделе принятые меры по ограничениям, мы везде видим тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции, никакого желания людей хоть отчасти снизить свою социальную активность, — заявила Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, столичные бары, театры и рестораны переполнены людьми, и большая часть из них ходит без масок.

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