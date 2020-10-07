Более тысячи COVID-больных госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в столичные больницы доставили 1035 пациентов с диагнозом «коронавирус». Об этом сообщили в среду, 7 октября, в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в Москве.

Число госпитализированных за неделю увеличилось на 13 процентов.

— Число находящихся на ИВЛ по сравнению со вчерашним днем выросло на четыре процента, сейчас на ИВЛ в больницах Москвы находится 264 человека, — говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Среди новых заболевших больше всего (40 процентов) людей в возрасте от 18 до 45 лет. Заболевших до 65 лет — 29 процентов. Пациенты из группы риска по возрасту (старше 66 лет — прим. «ВМ») составляют почти 17 процентов, дети — около 13.

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