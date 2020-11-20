Новый учебный центр на 200 мест с детским садом построят на севере Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 69 Карта всех событий

Учебный центр на 200 мест с детским садом построят в Левобережном районе столицы. Об этом сообщил главный архитектор города Сергей Кузнецов.

По его словам, фасады здания облицуют разноцветными панелями. Учреждение будет находиться по адресу Ленинградское шоссе, дом 69.

— Объемное решение здания повторяет треугольную форму участка. Несмотря на стесненные условия, архитекторы умело расположили все необходимые помещения садика и школы. Фасады решено оформить разноцветными панелями, создающими «пестрый» узор, — уточнил Кузнецов.

Он также добавил, что комплекс будет четырехэтажным, его общая площадь составит около пяти тысяч квадратных метров. Центр оборудуют всеми помещениями, которые необходимы для его полноценной работы.

В узкой части здания на первом этаже будет находиться актовый зал — трапециевидное помещение с хорошей акустикой. Объем спортивного зала будет выступать из здания выше четвертого этажа.

Прилегающую территорию комплекса благоустроят, сделают там спортивную зону и площадки для отдыха.

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