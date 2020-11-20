Названы три витамина, которые продлевают молодость
Кожа лица останется молодой, если организм будет получать три главных в косметологии витамина. Об этом заявил врач-дерматолог Станислав Арканников.
По его словам, из 13 витаминов доказанный эффект на коже лица показывают только три — А, Е и С.
Витамин А отвечает за регенерацию клеток и тормозит пигментацию. Витамин Е нормализует работу сальных и восстанавливает повреждения, в том числе и морщины. Аскорбиновая кислота (витамин С) важна для кожи из-за своего антиоксидантного действия.
— Оптимальная стратегия — мазать А и Е, колоть С и принимать перорально, то есть пить, всю косметологическую триаду в содружестве с другими витаминами — спутниками здоровья, — цитирует Арканникова «Аргументы и факты».
Врач добавил, что принимать витамины необходимо под наблюдением врачей.
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