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Уход, пилинг, фрукты: косметолог дала советы по защите кожи в холода
Фото: Волков Павел

Уход, пилинг, фрукты: косметолог дала советы по защите кожи в холода

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-дерматокосметолог Наталия Николаева объяснила, как подготовить кожу к холодному времени года. Она напомнила, что кожа — самый большой орган человеческого тела.

По словам врача, в холодное время года важно использовать регенерирующие средства. С наступлением осени у многих начинаются проблемы с кожей — она сохнет, могут появляться высыпания или возникать зуд.

— Как мы готовимся к холодному времени года: проводим трехступенчатый уход. Очищаем, тонизируем и увлажняем кожу. Если человек испытывает проблемы с кожей, он должен сменить стиль ухода за ней. Не использовать горячую воду. Хорошо делать контрастные процедуры, — объяснила косметолог.

По ее словам, обязательно осенью увлажнять кожу, использовать тоник, сыворотки с гиалуроновой кислотой и после этого уже накладывать крем. Николаева подчеркнула, что в период холодов, когда солнце неактивно, стоит использовать пилинг с кислотами, чтобы дополнительно стимулировать обновление кожи.

Для домашнего пилинга подойдет смесь ложки лимонного сока и трех ложек густого йогурта. Через полчаса маску нужно смыть, а на кожу нанести крем. Эта процедура сделает кожу моложе и простимулирует ее защитные функции.

Для того чтобы подготовить кожу к холодам, одних косметических средств мало. Важно пить витамины, есть фрукты и овощи, жирную рыбу. Руки защитить проще: важно носить перчатки.

Видео опубликовано на YouTube.

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