Косметолог назвала проблемы, с которыми сталкиваются мужчины и женщины из-за масок

Женщина в маске / Фото: Анна Быкова

Длительное ношение масок вызывает разные проблемы с кожей лица у мужчин и женщин. Об этом в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала главный врач клиники Эстелаб, врач дерматолог-косметолог Юлия Чеботарева.

— Каждые три-четыре часа мы должны менять, а носить столько, сколько нам приписывает Росздравнадзор. Если мы находимся в людном месте, то носить маску надо не снимая. Могут появиться проблемы с кожей, есть те, кто весь рабочий день не снимают маски. Проблемы возникают часто если у людей жирная или комбинированная кожа, могут возникнуть проблемы с угревыми высыпаниями. Косметологи ввели новый термин маскне — акне которые возникают под маской, — отметила эксперт.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

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По словам косметолога у многих мужчин ношение маски вызывает раздражениеза ушами, нужно подбирать маску по размеру:

— Окружность головы больше, у них больше проблем с натиранием область носа, щек, а у женщин с раздражением лица от ношения масок. Важно расправлять складки на маске, чтобы не было раздражений. Расправляйте ткань по размеру носа, чтобы маска не съезжала наверх, — заявила Чеботарева.

Косметолог напомнила, что уход за лицом должен быть в зависимости от типа кожи.

Если у час проблемная кожа, используйте средствами с цинком и гиалуроновой кислотой, перед маской можно нанести средства, чтобы предотвратить размножение бактерий и снизить чувствительность кожи. При нанес легких тональных средств, таких проблем с кожей не возникнет, подытожила собеседница.

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