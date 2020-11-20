Водителей предложили штрафовать за превышение скорости на один километр в час

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Превышение скорости движения автомобиля на один километр в час должно караться штрафами, считает член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

По его мнению, важно наказывать не только лихачей, серьезно нарушающих приемлемую скорость вождения, но и тех, кто допускает даже самые незначительные проступки, поскольку они так или иначе нарушили ПДД.

— Если отменить дельту 20 километров в час и начинать наказывать при превышении даже на один километров в час, то это изменит ситуацию с безопасностью на дорогах. Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим, — пояснил парламентарий в разговоре с агентством «Москва».

По действующим законам в России превышение скорости до 20 километров в час ненаказуемо. Автомобилиста могут оштрафовать на 500 рублей, если он превысил скорость на 20-40 километров в час.

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