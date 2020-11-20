В Кремле назвали главную тему, которую Путин обсудит на саммите G20

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Главным вопросом для обсуждения на саммите G20 для президента России Владимира Путина станет борьба с пандемией коронавируса. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в пятницу, 20 ноября.

По словам представителя Кремля, эта тема стала очень важной вообще для всего мира — не только для российского лидера. На встрече «Большой двадцатки» Путин поговорит об инфекции и о том, как минимизировать негативные последствия ее распространения, уточнил Песков.

— В этом году для всех есть одна близкая и важная тема, все в этом сходятся. Это тема, наверное, борьбы с распространением коронавирусной инфекции и также минимизации последствий пандемии для социально-экономической сферы во всем мире, — цитирует РИА Новости его комментарий.

Песков отметил, что четкий план выступлений на саммите в настоящее время определяется организаторами. При этом пресс-конференция президента РФ после мероприятия не планируется.

Саммит G20 состоится 21–22 ноября в Саудовской Аравии. Формат встречи — дистанционный.

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