«С возрастом начинаешь понимать»: Ирина Салтыкова рассказала, что помогает ей сохранить молодость

Фото: instagram.com/irinasaltykova_official

Косметологические процедуры не дают эффекта омоложения лица, зато могут сильно навредить коже. Об этом заявила певица и экс-солистка группы «Мираж» Ирина Салтыкова.

Она назвала современную косметологию «сплошным маркетингом». По словам артистки, многие ее подруги прибегают к подобным процедурам, но эффект мало заметен. Сама Салтыкова не поддерживает такой уход и занимается омоложением своего лица в домашних условиях. Недавно певица бросила курить. По ее словам, изменения заметила сразу.

— С возрастом просто начинаешь понимать, что лучше будет для тебя, для твоего здоровья. Если курить и употреблять спиртные напитки каждый день, то и выглядеть будешь соответственно. Все эти пагубные привычки непременно отразятся на лице, — цитирует Салтыкову «7Дней».

Еще один эффективный способ выглядеть молодой, по мнению экс-солистки группы «Мираж» — поддерживать здоровый сон. Певица старается засыпать раньше полуночи. По ее словам, с таким образом жизни ей не приходится часто посещать косметолога. К нему она обращается только за массажем. Основные уходовые процедуры выполняет дома с помощью «дорогих косметических средств одной европейской фирмы», которыми Салтыкова пользуется 20 лет.

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