Пять пожарных депо введут в ТиНАО до конца года

Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Пять пожарных депо введут в Новой Москве до конца года. Как рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, объекты появятся в поселениях Краснопахорском, Вороновском, а также поселках Щаповском, Роговском и Марушкинском. Каждое из них рассчитано на четыре машино-места. К двум депо дополнительно введут подъездные дороги.

— Прилегающие к пожарным депо территории озеленят и благоустроят, установят также светофоры и энергосберегающие светильники на улицах, — отметил Жидкин.

По его словам, всего за три года предстоит ввести 12 пожарных депо. Еще пять объектов были построены в предыдущие годы. В каждом из них предусмотрено все необходимое для эффективной службы: машино-места, средства связи и оповещения, учебные классы, специальные помещения для занятий, работы и отдыха.

Всего гарнизон пожарной охраны Троицкого и Новомосковского округов насчитывает свыше 520 пожарных со спасателями и 33 единицы спецтехники.

Читайте также: Владимир Жидкин: За три года создадим 80 тысяч рабочих мест в Новой Москве