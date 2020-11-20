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Детско-взрослая поликлиника откроется в Сосенском
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Детско-взрослая поликлиника откроется в Сосенском

Василиса Чернявская 

Город
Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Детско-взрослая поликлиника откроется в поселении Сосенском Новой Москвы. Медицинское учреждение будет рассчитано на 750 посещений в смену.

Как рассказал руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, в настоящее время возведена наземная часть здания, произведен монтаж светопрозрачных конструкций, кровли, перегородок и частичный монтаж инженерного оборудования.

— Основные строительно-монтажные работы проведены, — сообщил глава городского ведомства. — Удобное зонирование помещений внутри поликлиники позволит разместить наиболее посещаемые кабинеты на нижних этажах, а административные — на верхних.

По его словам, поликлинику оснастят современным диагностическим оборудованием. Она начнет работать в 2022 году.

Еще одна детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой медпомощи появится в поселении Кокошкино. Работы проведут за счет средств Адресной инвестиционной программы. Поликлинику поменьше, на 110 посещений, построят в Марушкинском. За счет Адресной инвестпрограммы предусмотрено ее проектирование и строительство.

— Эти объекты закрывают потребность в объектах здравоохранения для двух поселений, обеспечивают оказание своевременной скорой медицинской помощи на данной территории. В рамках заключенных государственных контрактов выполняются проектно-изыскательские работы, — заявил Жидкин. — К строительству планируется приступить в следующем году.

Глава департамента подчеркнул, что создание современной материально-технической базы для оказания качественной медицинской помощи и лечения всех категорий населения остается безусловным приоритетом градостроительной политики в Троицком и Новомосковском округах.

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поликлиникаТиНАОВладимир Жидкин
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