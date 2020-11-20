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«Это плохо:» Песков прокомментировал ситуацию с порванным портретом Путина
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

«Это плохо:» Песков прокомментировал ситуацию с порванным портретом Путина

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Государственные учреждения не обязаны вешать портреты президента России Владимира Путина в служебных кабинетах, но и рвать их не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера, комментируя инцидент в Северной столице.

Ранее СМИ писали о конфликте в Санкт-Петербурге, связанном с портретом Путина в здании совета муниципального образования Смольнинское. По информации изданий, местные чиновники заменили портрет поэта Александра Пушкина на портрет главы государства, однако один из госслужащих в знак протеста порвал картину с лицом президента.

В свою очередь Песков отметил, что на счет размещения портретов Путина в кабинетах нет никаких инструкций или регламентов, но поступок чиновника вызывает негодование.

— Это все-таки наш президент, это плохо — вот так себя вести и так поступать, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По его мнению, было бы лучше оставить портрет Пушкина и рядом повесить портрет главы государства, а затем заняться более важными делами.

Читайте также: В Кремле рассказали о главном вопросе, который Путин обсудит на саммите G20

Дмитрий ПесковВладимир Путинпортрет
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