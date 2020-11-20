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Перебинтованный Садальский назвал рецепт борьбы с COVID-19 
Фото: youtube.com / Стас Садальский

Перебинтованный Садальский назвал рецепт борьбы с COVID-19 

Вероника Кузьминова

Звезды

Актер Станислав Садальский назвал, по его мнению, самый верный способ борьбы с коронавирусом. Он поделился рецептом в своем Instagram-аккаунте.

— Еще до пандемии, спрашивал у всех врачей которые были на передаче «Таблетка»: «Чем лечить «корону» собираетесь?». Самый верный метод, как показало время, был у профессора Константина Покровского, — написал Садальский.

Метод заключается в приеме специальных препаратов, семидневной процедуре уколов и дыхательной гимнастике. Способ, описанный Садальским, не является официально рекомендованным медиками, для его применения необходима консультация врача.

Также Садальский опубликовал фотографию, на которой ему перебинтовывают ноги. Подписчики посоветовали актеру последить за своим весом, чтобы снизить нагрузку на суставы.

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Станислав Садальскийактеркоронавирус
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