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Более 120 километров дорог проектируют в ТиНАО
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Более 120 километров дорог проектируют в ТиНАО

Василиса Чернявская 

Город

Более 120 километров дорог проектируют в Троицком и Новомосковском округах. Как рассказал глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, первостепенным названо сооружение магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

В центре внимания строителей участки от ТПУ «Столбово» до улицы Поляны, между Боровским и Киевским шоссе, а также отрезок от улицы Поляны до Симферопольского шоссе.

Магистраль сократит время на поездку между соседними округами столицы, улучшит транспортную доступность ТиНАО. Также будет снижена нагрузка на южный участок Московской кольцевой автодороги и обеспечит связь с будущей Юго-Восточной хордой.

В рамках проекта будет построена дорога-связка между улицей Александры Монаховой и ТПУ «Столбово».

Всего в Новой Москве проектируется 120 километров дорог. За прошедшие годы было введено более 200 километров трасс районных связок.

— В ближайшие три года общий прирост дорог должен составить не менее 250 километров, — сообщил в свою очередь руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

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дорогаТиНАОВладимир Жидкин
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