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Торговый центр в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию до конца года
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Торговый центр в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию до конца года

Юлия Ямпольская

Город

Торговый центр «Свежий рынок Московский» в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) введут в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили пресс-службе комитета государственного строительного надзора столицы.

Уточняется, что на данный момент специалисты комитета заканчивают проверку, по итогам которой застройщик получит заключение о соответствии (ЗОС) объекта разрешению на ввод в эксплуатацию.

Торговый центр был построен инвестором в новом жилом микрорайоне возле жилых домов. В комплексе расположат магазины розничной торговли, предприятия быстрого питания, пекарню, аптеку, административные и технические помещения, передает агентство городских новостей «Москва».

На прилегающей территории будет обустроена парковка для посетителей и персонала на 86 машин. Грузовой транспорт сможет подъезжать со стороны главного и преимущественно заднего фасада.

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ТиНАОввод в эксплуатациюторговый центр
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