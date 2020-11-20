Свыше 20 объектов образования построят в ТиНАО за счет бюджета

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

За счет средств городского бюджета в Троицком и Новомосковском округах планируется построить25 объектов образования. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в ближайшие годы планируется открыть 15 школ и 10 детских садов. Объекты построят за счет города и инвесторов.

По его словам, до конца нынешнего года в ТиНАО за счет инвесторов в эксплуатацию введут две школы на 1850 учащихся и семь детских садов на 1610 мест. Еще одна школа и два детсада сдаст город.

Заммэра напомнил, в текущем году в ТиНАО уже заработали пять детсадов и школа.

— Всего за прошедшие восемь лет в Троицком и Новомосковском округах построено 19 школ для 17,7 тысячи учеников, — сообщил в свою очередь руководитель Департамент развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, планируется, что к 2035 году число школ на присоединенных территориях возрастет до 170.

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