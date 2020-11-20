Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Свыше 20 объектов образования построят в ТиНАО за счет бюджета
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Свыше 20 объектов образования построят в ТиНАО за счет бюджета

Василиса Чернявская 

Город

За счет средств городского бюджета в Троицком и Новомосковском округах планируется построить25 объектов образования. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в ближайшие годы планируется открыть 15 школ и 10 детских садов. Объекты построят за счет города и инвесторов.

По его словам, до конца нынешнего года в ТиНАО за счет инвесторов в эксплуатацию введут две школы на 1850 учащихся и семь детских садов на 1610 мест. Еще одна школа и два детсада сдаст город.

Заммэра напомнил, в текущем году в ТиНАО уже заработали пять детсадов и школа.

— Всего за прошедшие восемь лет в Троицком и Новомосковском округах построено 19 школ для 17,7 тысячи учеников, — сообщил в свою очередь руководитель Департамент развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, планируется, что к 2035 году число школ на присоединенных территориях возрастет до 170.

Читайте также: Почти 50 социальных объектов построили в Москве в 2020 году

ТиНАОсоцобъектВладимир Жидкин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Откуда есть пошло ковид-диссидентство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто станет главным на Южном Кавказе

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Анна Кузнецова
Анна Кузнецова

Как помочь сироте поступить в вуз

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцины разные нужны

Все мнения
О проекте