«Хорошая липосакция»: Чехову упрекнули в слишком тонкой талии 

Фото: youtube.com / Ходят слухи

Поклонники телеведущей и актрисы Анфисы Чеховой не поверили в естественное происхождение ее стройной талии. Фанаты уверены, что звезда побывала на приеме у пластического хирурга.

В четверг, 19 ноября, Чехова опубликовала в Instagram-аккаунте снимки с отдыха на Мальдивах. Кадры, на которых актриса позирует в купальнике, сразу вызвали споры у подписчиков. Некоторые пришли к выводу, что талия Чеховой слишком сильно изменилась, вероятнее всего, после хирургического вмешательства.

Одна из почитательниц творчества телеведущей заметила, что у Чеховой «хорошая липосакция».

— Никогда не делала липосакцию и другим не советую! Как можно резать себя любимую, — ответила на это актриса.

Она уверена, если поклонники любят ее только за формы, то «грош цена такой любви».

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