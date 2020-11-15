«Анфиса, вы меня вдохновляете»: Чехова продемонстрировала фигуру своим подписчикам

Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова поделилась парой снимков в своем Instagram-аккаунте, на которых звездная телеведущая умиротворенно лежит в бассейне. Помимо глубоких рассуждений, направленных на тему гармонии красоты мыслей и тела, Чехова удивила своих подписчиков потрясающей фигурой, которой позавидовали бы многие ровесницы 42-летней звезды.

— Вся та работа, которую я проделала, отразилась на моем лице и теле! Ведь наш тип тела и физиогномика формируются благодаря нашему психотипу! Меняясь как личность, вы и свое тело формируете по-другому! Конечно, никто не отменял спорт и питание, но наш организм ленится и объедается тоже не просто так, — подчеркнула Анфиса Чехова.

Подписчики звезды поразились прекрасными формами нестареющей знаменитости, выразив свое восхищение в комментариях под фотографией: «Анфиса, вы меня вдохновляете»; «Вы очень классная»; «Шикарная».

Напомним, что ранее актриса Анфиса Чехова опубликовала новые снимки в бикини с отдыха. Они появились на личной странице звезды в Instagram.

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