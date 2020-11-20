Неисправность самолета привела к задержке рейса Челябинск — Москва

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Неисправность на борту самолета Челябинск (Баландино) — Москва (Шереметьево) привела к задержке вылета, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в пятницу, 20 ноября.

По данным ведомства, речь идет о рейсе № 1421. Он задерживается из-за технической неисправности лайнера.

Всего на борту воздушного судна — 83 пассажира, в том числе трое детей.

В настоящее время авиакомпания — владелец самолета принимает меры по оказанию помощи гражданам. Им предоставят временное проживание в гостиницах, а также подскажут, как переоформить рейс.

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