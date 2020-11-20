Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Соответствующая телеграмма размещена на официальном сайте главы города.

По словам мэра столицы, патриарх внес неоценимый вклад в упрочение духовно-нравственных основ жизни российских граждан, а также гармонию в межконфессиональные и межнациональные отношения в стране.

— В нынешний сложный период невозможно переоценить значение Вашего мудрого архипастырского слова, которое несет верующим надежду, укрепляет веру, дарит любовь, помогает преодолеть трудности. Огромную роль приобретает социальное служение Русской православной церкви, которому Вы уделяете особое внимание, — написал Собянин.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл (Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. В 1965 году он поступил в Ленинградскую духовную семинарию. В 1969 году был пострижен в монахи митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым), в 1970 году с отличием окончил Ленинградскую духовную академию.

В 2009 году его избрали Патриархом Московским и Всея Руси.

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