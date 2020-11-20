Звезды прочитают истории жертв домашнего насилия

Флешмоб в поддержку закона о домашнем насилии / Фото из Instagram / instagram.com/alexandramitroshina

Известные телеведущие, певицы и спортсменки в рамках спецпроекта «Москвы 24» вслух читают истории женщин, которые столкнулись с насилием в собственном доме, но нашли в себе силы уйти от агрессора и оставить все в прошлом.

На протяжении многих лет уверенность в том, что насилие в семье — вариант нормы, в обществе поддерживали даже поговорки. Многие жертвы молчали годами, не желая «выносить сор из избы», но к сожалению, иногда молчание стоит жизни.

Поэтому организаторы проекта подчеркивают важность проговаривания этой проблемы. Послушать истории можно в разделе «Домашнее насилие» m24.ru.

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