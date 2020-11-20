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«Мычишь и ревешь от безысходности»: сестра Бузовой перенесла инсульт
Фото: @annabuzova / Официальный аккаунт Анны Бузовой в Instagram

«Мычишь и ревешь от безысходности»: сестра Бузовой перенесла инсульт

Вероника Кузьминова

Звезды

Сестра Ольги Бузовой Анна перенесла инсульт, после которого ей предстоит реабилитация. Об этом девушка рассказала в Instagram-аккаунте.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Анна почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь, где ей предложили выпить валерьянки и поспать. Муж Анны отвез ее к неврологу, где ей и диагностировали инсульт.

— Я уже могу разговаривать и даже читаю вслух скороговорки. Для меня это был, почему-то, самый большой страх — не суметь сказать любимому, что люблю. Это правда очень страшное состояние, когда ты все понимаешь, пытаешься сказать, а не можешь — мычишь и ревешь от безысходности, — написала Анна.

После инсульта девушка чувствует онемение руки и ноги и замечает асимметрию в лице. По словам Анны, ближайшие несколько недель ей придется пройти реабилитацию, «полюбить себя и перестать нервничать по пустякам». Ольга Бузова поддержала сестру, написав в комментариях слова поддержки: «Все будет хорошо. Мы все рядом».

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