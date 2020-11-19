Ольга Бузова случайно раскрыла интригу шоу «Ледниковый период»

Певица Ольга Бузова / Фото предоставлено пресс-службой Ольги Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова случайно рассказала подписчикам, какая из пар прекратит участие в шоу «Ледниковый период».

Теледива поделилась на своей странице в социальной сети Instagram снимком в новом образе, в котором, как утверждает Бузова, она предстанет перед зрителями через три недели.

— Ох, вот и закончились съемки десятой программы. А чем они закончились — узнаете через три недели, — подписала публикацию Бузова.

По условиям проекта в следующей серии на вылет претендовали две пары, одна из которых — певица и ее партнер Дмитрий Соловьев. Фолловеры пришли к выводу, что исполнительница останется в шоу.

«Красотка. Обязательно посмотрю», «В восьмом выпуске не уйдет Ольга, это точно», «В эту субботу будет восьмой, а десятый через три недели», — написали фанаты.

Ранее Ольга Бузова рассказала о трудностях тренировок на льду. Снимок появился на личной странице звезды в Instagram.

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