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Житель Татарстана получил 14 лет за попытку подрыва железной дороги
/ Фото: pixabay.com

Житель Татарстана получил 14 лет за попытку подрыва железной дороги

Евгения Звощик

Происшествия

Жителя Татарстана приговорили к 14 годам за попытку подрыва железнодорожных путей в 2019 году. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону в пятницу, 20 ноября.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу. Как пояснили в ведомстве, осужденный под влиянием идеологии террористической организации «Исламское государство»* с 2018-го начал заниматься ее пропагандой среди своих знакомых и пытаться вовлечь их в террористическую деятельность. Помимо этого, он тренировался в стрельбе и изучал применение взрывчатых и отравляющих веществ. Также осужденный собирал сведения о сотрудниках ФСБ и МВД РФ для их возможного похищения, получения интересующей его информации и последующего убийства.

Летом 2019-го мужчина спланировал подрыв железнодорожных путей в Тукаевском районе республики. В частности, он выбрал место и изготовил компоненты взрывного устройства. После вместе с соучастником он доставил все необходимое для подрыва к месту планируемого преступления. Там обоих мужчин задержали сотрудники спецподразделения УФСБ России по Татарстану, передает РИА Новости.

*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 г.

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