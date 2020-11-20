Актер Бондаренко и певица Подольская поделились секретами сохранения гармонии в семье

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В четверг, 19 ноября, в рамках кампании #ХорошоТамГдеЗаботятсяВместе состоялся открытый паблик-ток на тему распределения домашних обязанностей. Мероприятие проводилось в онлайн формате.

Стереотипы о «мужских» и «женских» обязанностях по дому обсуждали певица Наталья Подольская, актер Станислав Бондаренко и известный семейный психолог Людмила Петрановская.

На мероприятии были озвучены результаты одного из тематических опросов, согласно которому в большинстве российских семей обязанности между мужчинами и женщинами распределяются в пропорции 33 на 67 процентов. При этом подавляющее большинство (87 процентов) респондентов хотят, чтобы их дети выросли с мыслью о необходимости рассредоточивать обязанности поровну. 77 процентов граждан выражают уверенность, что гармония в бытовых отношениях зависит от грамотного разделения домашних дел.

Своими соображениями по теме поделились приглашенные звезды. Так, Наталья Подольская отметила, что недавно ей посчастливилось стать мамой во второй раз. Пополнение в семье не только приносит радость, и но повышает ответственность, отмечает артистка. В связи с этим она поблагодарила супруга за его помощь в воспитании малышей.

— Если бы не помощь моего мужа, мне было бы гораздо сложнее, — призналась певица.

В свою очередь Станислав Бондаренко — отец троих детей — согласился с утверждением о том, что умение поделить обязанности в семье помогает ей стать счастливой. Актер призвал мужчин не забывать об этом, поскольку помощь сильного пола часто бывает очень необходима.

Людмила Петрановская также заявила о необходимости равноправия в семейных отношениях, поскольку семья и дети — это единый проект двух конкретных людей.

— Если об этом не забывать, разговаривать и слышать друг друга, в семье будет гармония, а у ваших детей — пример счастливой семьи, на которую они смогут ориентироваться в будущем, — подчеркнула она.

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