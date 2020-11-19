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Онлайн-форум психологических практик пройдет в Москве
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Онлайн-форум психологических практик пройдет в Москве

Марьяна Шевцова

Город

26 и 27 ноября в Москве пройдет онлайн-форум психологических практик, в рамках которого будут проведены научно-практическая конференция «Пандемия коронавируса: вызовы современности» и фестиваль практической психологии «Психолог-FEST». Мероприятия приурочены ко Дню психолога. Организаторами форума выступает Московская служба психологической помощи населению Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Программа форума обещает быть насыщенной и интересной как для специалистов, работающих с темой COVID-19, так и для горожан, интересующихся психологией.

26 ноября в 10:00 состоится научно-практическая конференция «Пандемия коронавируса: вызовы современности». Ее основные цели — обсуждение рисков для психического здоровья в условиях пандемии, интеграция современных научных знаний в практику психотерапии и усовершенствование работы по оказанию психологической поддержки в условиях неопределенности. Конференция будет интересна практикующим специалистам. Подробнее с программой можно ознакомиться по ссылке.

Участники поговорят об особенностях оказания психологической помощи онлайн, обсудят способы поддержки специалистов и супервизию профессиональной деятельности, порассуждают об аспектах семейного взаимодействия и особенностях оказания психологической помощи в кризисных ситуациях в условиях пандемии. На конференции выступят психологи системы труда и социальной защиты населения города Москвы, специалисты столичного департамента здравоохранения, а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС.

27 ноября в 10:00 стартует фестиваль практической психологии «Психолог-FEST», призванный популяризировать достижения и возможности современной практической психологии. На фестивале москвичам расскажут, что изучает психология, как и чем могут помочь психологи в сложной жизненной ситуации и где можно получить бесплатную помощь специалиста.

Программа будет включать в себя несколько направлений: детско-родительские отношения — «Мой ребенок», супружеские взаимоотношения — «Моя семья», саморегуляция в стрессе — «В гармонии с собой» и личностное развитие — «На пути к вершинам». Все желающие также смогут поучаствовать в увлекательных онлайн-занятиях по арт-терапии, саморегуляции и нейрофитнесу. Кроме того, в режиме реального времени можно будет задать вопрос психологу. С полной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

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