Более 180 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за сутки

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Новый рекордный прирост случаев коронавирусной инфекции выявили в США за минувшие сутки — 187 833. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal в пятницу, 20 ноября.

По информации СМИ, данный показатель более чем на десять тысяч превышает предыдущий максимум, который был установлен еще 13 ноября (177 224 случая).

Помимо этого, за четверг, 19 ноября, скончались 2015 пациентов с подтвержденным результатом анализа на COVID-19. Издание отмечает, что суточный прирост смертности растет.

Также WSJ уточнило, что все больше штатов США — в частности, Род-Айленд, Нью-Гэмпшир и Мэн — начинают вводить ограничения для сдерживания распространения коронавируса.

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