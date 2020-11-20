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Пожар возник на северо-западе столицы
Фото: twitter.com/emercom_press

Пожар возник на северо-западе столицы

Кирилл Николаев

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, улица Твардовского, 2 Карта всех событий

На северо-западе столицы в пятницу, 20 ноября, произошел пожар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу улица Твардовского, дом 2. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 30 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили, что в одном из технических помещений Росгвардии произошло задымление. Устанавливаются причины случившегося.

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МЧСМосквапожар
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