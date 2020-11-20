Поступление акцизов на алкоголь выросло в России на 2,4 процента с начала года

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С начала 2020 года поступление акцизов на алкоголь и этиловый спирт в России возросло на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил в пятницу, 20 ноября, на заседании рабочей группы по совершенствованию госрегулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции.

По данным ведомства, за последние девять месяцев поступление акцизов увеличилось до 277,3 миллиарда рублей.

Также Алешин отметил, что за прошедшее время в стране были ликвидированы 84 противозаконных производства этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 17 из них были крупными промышленными «теневыми» площадками с автоматическими линиями розлива.

На данный момент идет работа по созданию новой антиалкогольной концепции до 2030 года, поскольку к этому времени истекает срок действия прежней. Об этом пишет Интерфакс.

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