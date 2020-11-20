Производители предупредили о риске перебоев в поставках водки

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Российские магазины могут столкнуться с перебоями в поставках водки из-за нехватки тары. Об этом говорится в письме Союза производителей алкогольной продукции вице-премьеру Виктории Абрамченко.

По поручению президента РФ Владимира Путина российское правительство начало обсуждение с представителями делового сообщества внесение изменений в концепцию расширенной ответственности производителей и импортеров. Поправки в числе прочего предусматривают перенос ответственности за утилизацию тары на ее производителей, хотя по действующему законодательству это обязанность производителя товара.

В случае принятия соответствующих поправок производитель тары должен будет ее самостоятельно перерабатывать или платить экологический сбор. Во втором случае утилизацией займется государство.

По мнению авторов письма, изменение подхода спровоцирует кардинальную перестройку на рынке, поскольку себестоимость тары с учетом затрат на переработку ощутимо возрастет. В итоге поднимутся цены на водку, отмечает глава Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Покупатели, чувствительные к изменению цен даже в диапазоне нескольких рублей за бутылку, перейдут на суррогаты и контрафакт, а это, в свою очередь, сократит поступления в бюджет от акцизов с легального алкоголя, говорится в письме.

Кроме того, из-за новой обязанности производителей тары возникнет риск срыва сроков поставок бутылок, а в результате — перебои с поставками водки в магазины, полагает Косарев.

Исполнительный директор Ассоциации производителей стеклянной тары Елена Емельянова подтвердила, что при принятии поправок стоимость бутылок вырастет — на 30-50 процентов за штуку. Это чревато чередой банкротств в отрасли, перебоями с поставками стеклянной тары и ее дефицитом.

В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко заявили, что рассмотрят письмо, когда оно поступит, а также подчеркнули, что работа над концепцией продолжается, пишут «Известия».

Ранее Роскачество составило рейтинг самой дешевой и дорогой водки.

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