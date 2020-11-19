Эксперт не прогнозирует существенного увеличения стоимости на алкоголь

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В России выросла стоимость алкогольных напитков, пишет NEWS.ru со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Такском», который проанализировал 22 миллиарда кассовых чеков.

Отмечается, что в октябре стоимость единицы спиртного составила 475 рублей – это на семь процентов больше показателей аналогичного периода прошлого года, также подорожали ром (на шесть процентов), вино (на пять процентов) и пиво (на четыре процента). Кроме того, выросла средняя цена на шампанское, виски и водку.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов рассказал, что из–за введенных ограничений массового празднования Нового года в городах России и повышения спроса на алкоголь, увеличение его стоимости, включая на импортный алкоголь, не предполагается. Торговля сейчас осуществляется официальными дистрибьюторами и они совместно с материнской компанией определяют цены, которые готовы держать на российском рынке для сохранения своего покупателя, поэтому о каком–то заметном подорожании здесь говорить не приходится.

Ранее сайт argumenti.ru писал, что в России с 2021 года увеличат минимальные розничные цены на алкоголь. Сообщается, что фиксация минимальных розничных цен на алкогольные напитки помогает бороться с подделками, а приказы Минфина начнут действовать с 1 января 2021 года и их действие продлится до 31 декабря 2026 года включительно.

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