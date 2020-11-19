Названы продукты, которые можно купить за месяц до Нового года

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Морковь, картофель, свеклу, консервы и репчатый лук для новогоднего стола можно покупать уже в конце ноября, чтобы не стоять в очередях. Об этом заявила специалист столичной инспекции по качеству (МосГИК) Валентина Семенова.

При покупке консервов, по ее словам, важно обращать внимание не только на срок годности, но и на состояние упаковки. Следует проверить банку на следы деформации.

— Также можно купить свежие картофель, лук репчатый, морковь и свеклу для приготовления салатов, капусту белокочанную, например, для квашения. Для заправки салатов — майонез, а также кетчуп, хрен, горчицу, при этом необходимо хранить данные продукты в холодильнике, — цитирует Семенову агентство городских новостей «Москва».

Купить заранее можно также соки, алкоголь и конфеты.

Не стоит за месяц до праздника брать колбасы, рыбу, сыр и десерты. Такие продукты лучше купить незадолго до Нового года.

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