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Обвиняемого в убийстве из-за замечания по поводу маски арестовали в Петербурге
Фото: twitter.com/mfame_guru

Обвиняемого в убийстве из-за замечания по поводу маски арестовали в Петербурге

Евгения Звощик

Происшествия

Мужчину, обвиняемого в убийстве в ходе конфликта из-за маски в маршрутке, заключили под стражу. Соответствующее решение принял Красногвардейский районный суд в пятницу, 20 ноября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Отмечается, что мужчину отправили в СИЗО до 18 января 2021 года. Он признал вину и не возражал против ареста, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что 17 ноября в Красногвардейском районе Петербурга 40-летний безработный в маршрутке после сделанного ему замечания вступил в перепалку с другим пассажиром. Затем конфликт продолжился на улице, перерос в драку, в ходе которой арестованный ударил оппонента ножом. Ранение оказалось для второго мужчины смертельным.

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