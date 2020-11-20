России не поступало предложение принять матчи ЧМ-2021 по хоккею вместо Белоруссии

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Предложение Международной федерации хоккея (IIHF) о проведении части матчей чемпионата мира 2021 года в Москве пока не поступало. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили на сайте Федерации хоккея России.

Отмечается, что решение о смене организатора чемпионата мира принимает исключительно IIHF. Если России поступит предложение о проведении игр турнира, то оно будет рассмотрено.

Ранее СМИ сообщили, что чемпионат мира 2021 года, который должен пройти Минске и Риге, не будет проведен в столице Белоруссии по политическим причинам. Журналист Райан Кеннеди заявил, что все минские матчи турнира перенесут в Москву.

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