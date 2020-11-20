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Итальянский журналист раскритиковал Черчесова и призвал отправить его в отставку
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Итальянский журналист раскритиковал Черчесова и призвал отправить его в отставку

Вероника Кузьминова

Спорт

Итальянский журналист Микаэль Брага указал на ошибки главного тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова. По его словам, тренера надо менять в ближайшее время.

Брага заявил, что сборная России под руководством Черчесова хорошо выступила на чемпионате мира в 2018 году. В этом году команда также показала себя на розыгрыше Лиги наций, но ко второй части группового этапа потеряла преимущество.

— Можно уступить в решающем матче, но как проигрывать со счетом 0:4 к перерыву, если твой соперник не имеет большой мотивации (речь о матче между сборными России и Сербии — «ВМ»). <...> Почему после первого тайма в Сербии Черчесов меняет вратаря и Миранчуков, которые чуть ли не единственные из того состава могли что-то сделать в атаке? Я не говорю, что среди российских футболистов есть Криштиану Роналду, но там есть люди, которые могут играть на среднем уровне, — цитирует журналиста «Евро-Футбол».

По словам Микаэля Браги, если Черчесов осознает свои ошибки, он «извлечет из них урок». Но если речь идет о замене тренера, то делать кадровые перестановки необходимо сейчас, чтобы «подготовиться в спокойном ключе» к чемпионату Европы.

Матч сборных России и Сербии прошел 18 ноября. Российские футболисты уступили сербам со счетом 0:5 и упустили шанс выйти в высший дивизион турнира — лигу A. Кроме того, россияне опустились в таблице коэффициентов УЕФА и лишились места во второй корзине при жеребьевке квалификации к ЧМ-2022.

Читайте также: Песков отказался комментировать поражение сборной России в матче с сербами

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