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Песков отказался комментировать поражение сборной России в матче с сербами
Фото: РИА Новости / Михаил Шапаев

Песков отказался комментировать поражение сборной России в матче с сербами

Виктория Родимкина

Общество

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать поражение российской сборной по футболу в матче с Сербией.

— А вот тут без комментариев, — цитирует Пескова РИА Новости.

Матч сборных России и Сербии прошел 18 ноября. Российские футболисты уступили сербам со счетом 0:5 и упустили шанс выйти в высший дивизион турнира — лигу A. Кроме того, россияне опустились в таблице коэффициентов УЕФА и лишились места во второй корзине при жеребьевке квалификации к ЧМ-2022.

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сборная России по футболуДмитрий ПесковСербия
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