Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Названы три признака полезного для здоровья кофе
Фото: pexels.com / Hamza Khalid

Названы три признака полезного для здоровья кофе

Ростислав Зубков

Здоровье

Существуют три фактора, определяющих полезность кофе. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, приготовить не только безвредный, но и полезный бодрящий напиток — более чем реально. Однако при этом важно соблюдать три правила. Во-первых, говорит медик, следует отталкиваться от содержания кофеина.

— Натуральный кофе содержит больше кофеина, чем растворимый, и разница, конечно, есть. Нужно понимать просто, что есть нормы по кофеину и их лучше не переходить — это не больше 300 миллиграммов в день, — пояснила эксперт в разговоре с Nation News.

Также стоит отказаться от растворимого кофе, поскольку в его составе могут быть добавки, способные навредить здоровью, предупреждает диетолог.

Третье правило полезного кофе — добавление молока в напиток, заключила Круглова.

Читайте также: Диетолог Ковальков объяснил, как кофе помогает в похудении

пользанапитоккофе
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Олег Сыров
Олег Сыров

Страшная сказка на ночь

Все мнения
О проекте