Названы три признака полезного для здоровья кофе
Существуют три фактора, определяющих полезность кофе. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова.
По ее словам, приготовить не только безвредный, но и полезный бодрящий напиток — более чем реально. Однако при этом важно соблюдать три правила. Во-первых, говорит медик, следует отталкиваться от содержания кофеина.
— Натуральный кофе содержит больше кофеина, чем растворимый, и разница, конечно, есть. Нужно понимать просто, что есть нормы по кофеину и их лучше не переходить — это не больше 300 миллиграммов в день, — пояснила эксперт в разговоре с Nation News.
Также стоит отказаться от растворимого кофе, поскольку в его составе могут быть добавки, способные навредить здоровью, предупреждает диетолог.
Третье правило полезного кофе — добавление молока в напиток, заключила Круглова.
Читайте также: Диетолог Ковальков объяснил, как кофе помогает в похудении