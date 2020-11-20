Названы три признака полезного для здоровья кофе

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Существуют три фактора, определяющих полезность кофе. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, приготовить не только безвредный, но и полезный бодрящий напиток — более чем реально. Однако при этом важно соблюдать три правила. Во-первых, говорит медик, следует отталкиваться от содержания кофеина.

— Натуральный кофе содержит больше кофеина, чем растворимый, и разница, конечно, есть. Нужно понимать просто, что есть нормы по кофеину и их лучше не переходить — это не больше 300 миллиграммов в день, — пояснила эксперт в разговоре с Nation News.

Также стоит отказаться от растворимого кофе, поскольку в его составе могут быть добавки, способные навредить здоровью, предупреждает диетолог.

Третье правило полезного кофе — добавление молока в напиток, заключила Круглова.

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