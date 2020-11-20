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Число скончавшихся после отравления антисептиком в Якутии выросло до шести
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Число скончавшихся после отравления антисептиком в Якутии выросло до шести

Евгения Звощик

Происшествия

Количество человек, скончавшихся после употребления внутрь антисептика в Якутии, увеличилось до шести. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики в пятницу, 20 ноября.

Ранее сообщалось, что трое жителей Таттинского района Якутии умерли после того, как выпили антисептик, еще шесть человек попали в больницу.

В Минздраве уточнили, что еще трое пострадавших находятся сейчас в больнице, их состояние оценивают как тяжелое и крайне тяжелое. В связи с происшествием в управлении Роспотребнадзора республики предупредили жителей о том, что употребление внутрь антисептических средств опасно для здоровья и жизни, передает РИА Новости.

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