Гимнаст Нагорный выразил желание поучаствовать в турнире «Московский киберспорт»
Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике и серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный выразил желание принять участие в новом турнире «Московский киберспорт». Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили на сайте соревнований.
Нагорный напомнил, что уже участвовал в турнире. Он высоко оценил уровень организации мероприятия и отметил его значимость для развития киберспорта.
— Классная идея — объединить людей из разных видов спорта. На сборах спортсмены часто расслабляются за компьютерной игрой, — заявил Нагорный.
Он признался, что получил большое удовольствие от участия в предыдущих соревнованиях.
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