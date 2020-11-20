Гимнаст Нагорный выразил желание поучаствовать в турнире «Московский киберспорт»

Фото: Страница «Спортивная гимнастика - Сборная России» во «ВКонтакте»

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике и серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный выразил желание принять участие в новом турнире «Московский киберспорт». Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщили на сайте соревнований.

Нагорный напомнил, что уже участвовал в турнире. Он высоко оценил уровень организации мероприятия и отметил его значимость для развития киберспорта.

— Классная идея — объединить людей из разных видов спорта. На сборах спортсмены часто расслабляются за компьютерной игрой, — заявил Нагорный.

Он признался, что получил большое удовольствие от участия в предыдущих соревнованиях.

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