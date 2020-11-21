Юрист объяснила, как посторонние могут получить личные данные человека

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Посторонние люди могут получить доступ к личным данным человека, заказав расширенную выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Об этом сообщила юрист агентства недвижимости Homeapp Нино Гулбани.

Однако, по словам юриста, человек не сможет достать эту выписку непосредственно в Росреестре и МФЦ.

— Зная адрес или кадастровый номер недвижимости, вы можете узнать только имя ее собственника, — пояснила она.

Так, в обычной ситуации расширенную выписку, где указаны паспортные данные, может запросить в МЦ только сам правообладатель проекта. Кроме паспортных данных, в этой выписке будут указаны данные по обременениям, но более подробно расписаны основания.

Однако, уточнила Гулбани, есть разные организации, которые за деньги могут предоставить расширенные выписки тем, кто не имеет на них права. Тогда, используя паспортные данные, заинтересованные люди смогут узнать, какие объекты недвижимости находятся в собственности человека.

— Если вы хотите узнать, кто интересовался вашей недвижимостью, можете сделать запрос в МФЦ или через портал госуслуг на получение справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества за определенный период, — добавила эксперт.

Нино Гулбани подчеркнула, что выписка из ЕГРН — документ информативного характера, внести какие-то изменения в нее будет сложно, передает РИА Новости.

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